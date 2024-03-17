Село Борисовского района Белгородской области подверглось атаке БПЛА

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области.

"В результате сброса взрывных устройств пострадавших нет, повреждены один легковой автомобиль и прицеп", - написал он в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Гладков сообщил об отражении воздушной атаки в поселке Октябрьский. Пострадали восемь человек. В нескольких квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, а также посечены крыши и заборы четырех частных домов и одной хозяйственной постройки. Повреждены автобус и четыре автомобиля.