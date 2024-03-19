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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В России до конца года достроят семь кампусов мирового уровня

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Все семь кампусов мирового уровня в российских вузах, которые строятся по федеральной программе, планируется запустить до конца 2024 года, заявил журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков .

"Весной, осенью, до конца года первые семь, практически все будут так или иначе анонсированы либо полные (в количестве объектов), либо в значительной части объектов", - ответил он на вопрос о перспективах запуска всех кампусов.

По его словам, два кампуса, построенные частными компаниями в Альметьевске и Когалыме и переданные университетам, уже открылись, также открыт новый корпус кампуса МГТУ имени Баумана.

Он отметил, что сроки строительства возведение кампуса в Новосибирском государственном университете "не вызывают сомнений".

"Первая очередь кампуса Новосибирского госуниверситета по факту готова, и в самое ближайшее время уже летние школы планируются здесь, это территория Специального научного учебного центра (физматшколы - ИФ), и общежития на 690 мест", - сказал он.

Министр заверил, что увеличение "чистых" площадей в научно-исследовательском центре во второй очереди кампуса НГУ не повлияет на сроки строительства, вопрос финансирования "на особом контроле".

Новосибирский губернатор Андрей Травников отметил, что планируемый в новом кампусе НГУ планетарий будет общедоступным.

Валерий Фальков Андрей Травников НГУ Новосибирск Минобрнауки МГТУ Баумана Когалым
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