Число заразившихся сальмонеллезом сотрудников "Нэфис косметикс" приблизилось к 70

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Почти до 70 человек увеличилось число заболевших сальмонеллезом сотрудников завода "Нэфис косметикс" (Казань), сообщили "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора по Татарстану в среду.

"На 20 марта всего зарегистрировано 69 случаев заболевания, в том числе активно выявлены 29 человек", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в инфекционную больницу госпитализированы 50 человек. У 19 человек легкая форма заболевания, в госпитализации они не нуждались.

Несколькими днями ранее в Республиканскую клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 40 работников "Нэфис косметикс". Отмечалось, что все заболевшие питались 15 марта в столовой предприятия.

После произошедшего в пресс-службе "Нэфис косметикс" заявили, что с 2008 года организацией и предоставлением питания в компании занималась подрядная организация. Теперь договор с ней решено расторгнуть. Компания поддерживает связь с заболевшими сотрудниками. Каждому из них обещана денежная помощь в размере 50 тыс. рублей. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).

"Нэфис косметикс" (входит в группу "Нэфис") принадлежат четыре производства в Казани: стиральных порошков, средств для мытья посуды и гелей для стирки, чистящих средств, а также мыловаренное производство. Предприятие выпускает продукцию под брендами AOS, BiMax, Sorti, "Биолан", "Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ", продает ее в России и за рубежом.

В группу "Нэфис" входят два крупных производственных предприятия в Татарстане – АО "Нэфис косметикс" и Казанский жировой комбинат (в июне 2021 года к нему присоединены АО "Казанский маслоэкстракционный завод" и АО "Нэфис-Биопродукт").