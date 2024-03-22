Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Пять человек пострадали при инциденте на территории Пермского порохового завода

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Опалубка обрушилась в строящемся здании на территории ФКП "Пермский пороховой завод", пострадали пять человек, сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в пятницу.

"22 марта (...) поступило сообщение о том, что при заливке бетоном межэтажного перекрытия в строящемся здании на территории порохового завода обрушилась опалубка между первым и вторым этажами", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадали пять человек.

Как рассказали "Интерфаксу" в краевом Минздраве, все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Комментарием предприятия агентство пока не располагает.

Пермский пороховой завод - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию.

Пермский пороховой завод Пермский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦБ РФ обсуждают возможность страхования средств в электронных кошельках

Елене Блиновской и ее мужу предъявлено окончательное обвинение

Елене Блиновской и ее мужу предъявлено окончательное обвинение

ЛГБТ внесли в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ

ЛГБТ внесли в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Эксперт Минздрава сообщила о наличии ожирения у примерно 50 млн россиян

Банк России отметил новое усиление жесткости рынка труда при росте экономики

Плановая профилактика на "Силе Сибири" пройдет с 24 марта по 1 апреля

Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.

Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });