Пять человек пострадали при инциденте на территории Пермского порохового завода

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Опалубка обрушилась в строящемся здании на территории ФКП "Пермский пороховой завод", пострадали пять человек, сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в пятницу.

"22 марта (...) поступило сообщение о том, что при заливке бетоном межэтажного перекрытия в строящемся здании на территории порохового завода обрушилась опалубка между первым и вторым этажами", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадали пять человек.

Как рассказали "Интерфаксу" в краевом Минздраве, все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Комментарием предприятия агентство пока не располагает.

Пермский пороховой завод - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию.