В Москве открыта горячая линия для родственников пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall в Подмосковье, с помощью которой можно узнать о местонахождении и состоянии госпитализированных в московские больницы.

"В связи с событиями в "Крокус Сити Холле" для родственников пострадавших открыта горячая линия 8-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения", - говорится в сообщении.