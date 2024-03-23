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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:03

В Москве открыта горячая линия для родственников пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall в Подмосковье, с помощью которой можно узнать о местонахождении и состоянии госпитализированных в московские больницы.

"В связи с событиями в "Крокус Сити Холле" для родственников пострадавших открыта горячая линия 8-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
депздрав Москвы Crocus City Hall
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