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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 10:35

Оскольский меткомбинат Металлоинвеста работает штатно после атаки БПЛА

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - АО "Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова" (ОЭМК, входит в холдинг "Металлоинвест") работает в штатном режиме после ночной атаки беспилотника, сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об атаке с украинской стороны предприятия в Старооскольском горокруге минувшей ночью.

Оскольский электрометаллургический комбинат - крупнейшее в России предприятие по производству прямовосстановленного железа и железорудных окатышей.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.

Металлоинвест
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