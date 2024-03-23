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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:32

Путин и Асад в договорились об активихации контактов в сфере антитеррора

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Сирии Башар Асад решительно осудил террористический акт в Crocus City Hall, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Асад подчеркнул, что "сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа, пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Путин и Асад "обсудили сложившуюся кризисную обстановку в ближневосточном регионе и текущую ситуацию в Сирии, напрямую сталкивающейся с террористической угрозой", информирует пресс-служба.

"Условлено об активизации контактов как в сфере антитеррора, так и по всем другим направлениям двустороннего взаимодействия", - сказано в сообщении.

Башар Асад Владимир Путин
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