Два туриста погибли из-за схода лавины в Коми

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Два туриста погибли в результате схода снежной лавины в национальном парке "Югыд ва" в Коми, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в субботу на перевале Мужичий. От схода снежной лавины пострадала туристская группа из три человек, из которых два человека погибли. Одному туристу удалось самостоятельно добраться до спасательного поста в горах и сообщить о происшествии.

Для поиска погибших привлечены спасатели.

Пресс-служба нацпарка 18 марта сообщила, что его в центральной части сложилась опасная ситуация из-за значительного накопления снежных масс в результате снегопадов и плюсовой температуры с перепадами. Прогноз на ближайшую неделю обещал плюсовую температуру и продолжение снегопадов. Лавинная опасность могла усилиться. Всем группам, проходящим по лавиноопасным районам, посоветовали быть очень осторожными и избегать склонов, оврагов и высоких речных берегов. Также рекомендовали не сходить с маршрутов и иметь в группе лавинное снаряжение.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми - "Светлая вода") был создан в 1994 году постановлением правительства России. Он расположен на востоке Коми, занимает 1,8 млн га и является одним из крупнейших резерватов в мире. Главная его ценность - нетронутые природные ландшафты. Тут находится единственный в Европе участок девственной тайги. В 1995 году нацпарк был включен в состав первого в России объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".