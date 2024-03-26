Стоимость возвращенных государству предприятий ВПК превышает 333 млрд рублей

Стоимость полутора десятка оборонных предприятий оценил генпрокурор Игорь Краснов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Прокуроры за 2023 и 2024 годы добились возврата в госсобственность полутора десятка предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), ранее незаконно приватизированных, в том числе представителями власти и правоохранительных органов, сообщил "Коммерсанту" генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"В собственность Российской Федерации подчеркну, с 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль", - сказал он.

По его словам, получив предприятия в обход установленных запретов и ограничений, "резиденты недружественных государств проводили последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны".

"Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли.

Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж", - сказал генпрокурор. Он отметил, что предприятия оказались в частной собственности "в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества".

"Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость", - сказал Краснов.

Отвечая на вопрос о соблюдении прав работников этих предприятий, главный прокурор страны отметил: "В период судебных разбирательств силами надзора обеспечивается непрерывность технологических процессов, соблюдение трудовых и социальных прав работников".

"Это даже не обсуждается. Прокуроры выезжают на предприятия и разъясняют рабочим коллективам все необходимое, всегда находятся на связи. Для нас это приоритет", - заявил Краснов.

По его словам, после принятия решения об обращении имущества в доход государства прокуроры контролируют его исполнение "вплоть до поступления объектов в казну и оформление прав на них".

"Действуем прямо и открыто. Для нас нет никаких выгодоприобретателей, кроме государства. Все активы передаются на баланс организаций, использующих их для развития экономики России и повышения обороноспособности страны", - заверил генпрокурор.

Тема возвращения государства предприятий обсуждалась 26 марта на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента. Владимир Путин на коллегии заверил, что ни о какой деприватизации и огосударствлении российской экономики речи не идет.

Он подчеркнул, что работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены с нарушением закона, используются во вред государству.