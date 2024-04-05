Прижизненный портрет Канта представят в Калининграде

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Калининградском музее изобразительных искусств представят прижизненный портрет философа Иммануила Канта, сообщает пресс-служба учреждения.

"Выставка одной картины "Кант. Калининград - Кенигсберг" в честь 300-летия философа откроется 17 апреля. Увидеть произведение можно в составе постоянной экспозиции "Калининград-Кенигсберг: мост над временем", - говорится в сообщении.

Портрет датируется 1768 годом. Его автор - немецкий художник Иоганн Готлиб Беккер. С ним ассоциируют несколько изображений Иммануила Канта. Самое известное находится в Национальном музее Шиллера в Марбахе-на-Неккаре (Германия).

В Калининграде представят идентичный портрет, который попал в коллекцию Пермской государственной художественной галереи в 1950-е годы из частных рук без обозначения автора. Исследователи-искусствоведы, историки и философы считают, что портрет написан именно Беккером.

Увидеть выставку одной картины можно будет до 15 сентября. В ее рамках также планируются лекции и специальные экскурсии.

Праздничные и научные мероприятия в честь 300-летия Канта пройдут в Калининграде с 22 по 24 апреля 2024 года.