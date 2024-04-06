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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Затопленными остаются почти 4,3 тыс. домов в Оренбургской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Почти 4,3 тыс. домов и около 8,5 тыс. приусадебных участков в 25 муниципальных образованиях Оренбургской области остаются затопленными в результате паводковой ситуации, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.

Уточняется, что эти данные были озвучены на проведенном вице-премьером оперативном совещании с представителями МЧС РФ, Минприроды, Росводресурсами, Росгидрометом и представителями региональных и муниципальных властей по ситуации с паводками в Оренбургской области.

"Как отмечено на совещании, подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более ста лет. По состоянию на 6 апреля остаются затопленными в 25 муниципальных образованиях 4 274 дома и 8 495 приусадебных участков. К ликвидации последствий привлечены более тысячи человек и 462 единицы техники", - сообщила пресс-служба вице-премьера.

По ее данным, ситуация находится на контроле правительства.

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