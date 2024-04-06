Глава Оренбуржья заявил, что через несколько дней будет понятно, когда снизится паводок

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области заявил, через несколько дней станет понятно, когда ждать снижения паводка в регионе.

"Приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный, поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объем сброса - 2170 кубов в секунду сохраняются. Очевидно, что паводок 2024 - самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения", - приводятся слова Паслера в сообщении в телеграм канале его пресс-службы.

По его словам, особое внимание сейчас уделяем пунктам временного размещения.

Глава региона отметил, что в ПВР многие приехали без телефонов, не успели предупредить своих близких. Среди эвакуированных есть пожилые люди, за которыми сейчас ухаживают волонтеры. В пунктах дежурят медики.

В настоящее время люди в ПВР обеспечены всем необходимым, но власти готовы отрабатывать дополнительные заявки. Так, в ПВР завезут дополнительную мебель и инвентарь.

При необходимости количество пунктов может быть увеличено.

"Основные задачи на завтра - обеспечить питьевой водой жителей, стабилизировать снабжение города коммунальными ресурсами", - резюмировал Паслер.