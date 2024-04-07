Медики фиксируют медленную положительную динамику у раненого губернатора Чибиса
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Медики на третьи сутки после операции, проведенной губернатору Мурманской области Андрею Чибису, подвергшемуся нападению, наблюдают положительную динамику, сообщил замгубернатора - министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
"Лечение Андрея Владимировича Чибиса проходит в палате интенсивной терапии реанимации Мурманской областной клинической больницы. Состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой", - сказал он в видеообращении, которое опубликовал операштаб Мурманской области.
Глава заполярного Минздрава пояснил, что губернатор вышел из тяжелого состояния и "идет движение в сторону состояния ближе к средней тяжести".
Вместе с тем, Панычев подчеркнул, что губернатор еще не вышел из периода, в течение которого "могут возникнуть какие-либо осложнения или ухудшения состояния, таковы особенности постоперационного периода при подобных ранениях".
В настоящее время Чибис находится под круглосуточным контролем врачей.
Нападение на главу Мурманской области
Вечером 4 апреля в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован. В пятницу санавиацией Чибиса перевели из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманск.
Нападавшего оперативно задержали, росгвардеец применил табельное оружие. Задержанного в больнице поместили в палату под охраной.
Уголовное дело по факту нападения на губернатора возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).
Фигурантом уголовного дела стал 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Решением Кировского городского суда он отправлен под стражу на два месяца.
По данным Следственного комитета России, в ходе допроса задержанный заявил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".
В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений.