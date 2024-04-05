Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Палата задержанного за нападение на губернатора Чибиса находится под охраной

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса находится в больнице под охраной, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР.

В ведомстве также подтвердили информацию Апатитского городского суда о планируемом избрании меры пресечения.

"Да, завтра будет избираться мера пресечения", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Апатитском городском суде "Интерфаксу" сообщили, что в субботу планируется провести выездное заседание суда, так как раненный при задержании фигурант дела находится в больнице.

В четверг вечером в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал местный житель с ножом. Нападавшего оперативно задержали, при этом росгвардеец применил табельное оружие.

Губернатор получил ранение, но самостоятельно дошел до машины. После он был доставлен в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где в ночь на пятницу ему провели брюшную операцию. После операции Чибис пришел в себя и в пятницу утром опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил за поддержку.

СКР расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

Фигурантом стал 42-летний житель Апатитов. По данным телеканала "Россия-24" (ВГТРК), мужчину зовут Александр Быданов.

По данным СКР, в ходе допроса задержанный пояснил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений.

СКР Андрей Чибис Мурманская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Временно исполнять обязанности Чибиса будет замгубернатора Аксенова

"Макфа" и "Смак" заявили о работе в обычном режиме

Проведение контрольных работ в школах будет регулироваться на федеральном уровне

Минцифры опровергло информацию о массовом отъезде IT-специалистов из России

Минцифры опровергло информацию о массовом отъезде IT-специалистов из России

Меру пресечения за покушение на губернатора Мурманской области изберут в субботу

Подвергшийся нападению губернатор Мурманской области хочет вернуться к работе

Группа инвесторов-физлиц приобрела российскую "дочку" BNP Paribas Cardif

Глава Минприроды подтвердил смену руководителя Росгеологии

Губернатор Мурманской области пришел в себя после операции из-за нападения

СКР сообщил, что напавший на мурманского губернатора испытывал неприязнь к нему

СКР сообщил, что напавший на мурманского губернатора испытывал неприязнь к нему
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });