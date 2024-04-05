Палата задержанного за нападение на губернатора Чибиса находится под охраной

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса находится в больнице под охраной, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР.

В ведомстве также подтвердили информацию Апатитского городского суда о планируемом избрании меры пресечения.

"Да, завтра будет избираться мера пресечения", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Апатитском городском суде "Интерфаксу" сообщили, что в субботу планируется провести выездное заседание суда, так как раненный при задержании фигурант дела находится в больнице.

В четверг вечером в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал местный житель с ножом. Нападавшего оперативно задержали, при этом росгвардеец применил табельное оружие.

Губернатор получил ранение, но самостоятельно дошел до машины. После он был доставлен в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где в ночь на пятницу ему провели брюшную операцию. После операции Чибис пришел в себя и в пятницу утром опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил за поддержку.

СКР расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

Фигурантом стал 42-летний житель Апатитов. По данным телеканала "Россия-24" (ВГТРК), мужчину зовут Александр Быданов.

По данным СКР, в ходе допроса задержанный пояснил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений.