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Напавшего на губернатора Мурманской области отправили под стражу на два месяца

Напавшего на губернатора Мурманской области отправили под стражу на два месяца
Фото: РИА Новости

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Кировский городской суд избрал меру пресечения в отношении жителя Апатитов, который в минувший четверг напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Мурманской области.

"С учетом позиции прокурора Кировским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 5 июня", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Выездное заседание прошло в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, где находится раненный при задержании фигурант уголовного дела.

Вечером 4 апреля в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал мужчина с ножом. Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован. В пятницу санавиацией Чибиса перевели из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманск.

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Нападавшего оперативно задержали, росгвардеец применил табельное оружие. После задержанного в больнице поместили в палату под охраной.

Уголовное дело по факту нападения на губернатора возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

Фигурантом уголовного дела стал 42-летний житель Апатитов. По данным телеканала "Россия-24" (ВГТРК), мужчину зовут Александр Быданов. По данным СКР, в ходе допроса задержанный пояснил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений.

Мурманская область Андрей Чибис
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