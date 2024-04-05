Дело о покушении на мурманского губернатора передано в центральный аппарат СКР

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР), сообщили в ведомстве.

"Председатель СК России поручил передать данное уголовное дело в Главное следственное управление СК России для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале ведомства.

В СКР отметили, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина "в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России".

"В рамках расследования следователям предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершенного преступления и дать объективную правовую оценку произошедшему", - информирует СКР.

Вечером 4 апреля в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал мужчина с ножом. Его задержали, при этом росгвардеец применил табельное оружие. В результате нападавший получил ранение.

Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным СКР, задержанный на допросе пояснил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений (ст. 115 УК РФ), сообщали в СКР.