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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:11

Чибиса перевели в Мурманскую областную больницу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого в четверг совершили вооруженное нападение, перевели из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую областную клиническую больницу им. Баяндина, сообщает оперштаб региона.

"В настоящее время глава региона находится в отделении интенсивной терапии и реанимации", - говорится в сообщении.

Замгубернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев охарактеризовал состояние губернатора как тяжелое, но стабильное.

Медицинскую эвакуацию Чибис перенес хорошо, отметил оперштаб.

Вечером 4 апреля в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал мужчина с ножом. Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован.

Напавший был задержан. На допросе он объяснил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

Мурманская область Андрей Чибис
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