Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах общего пользования

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить бесперебойную связь на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров.

Первый доклад о принятых для этого мерах должен быть представлен президенту до 1 декабря 2024 года.

Перечень поручений президента по итогам встречи с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовиков опубликован на сайте Кремля.

Путин также поручил Минтрансу рассмотреть вопрос о передаче участков автодорог на подъездах к автомобильным пунктам пропуска через госграницу в федеральную собственность. Доложить об исполнении этого поручения Минтранс должен до 31 декабря 2024 года.