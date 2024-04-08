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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Минобороны РФ сообщило об ударе "Искандером" по складу дронов ВСУ в Запорожье

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об ударе ракетным комплексом "Искандер" по складу дронов армии Украины и по цеху их производства в Запорожье.

Министерство обороны РФ распространило кадры, на которых, как сообщается, уничтожен объект с дронами ВСУ.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что в ответ на попытки Украины нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ, российские военные наносят удары оружием большой дальности по предприятиям ВПК, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины.

По официальным данным, комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

Минобороны РФ Запорожская область
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