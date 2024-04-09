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Закон о создании в РФ Национального словарного фонда принят Госдумой

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон о создании государственной информационной системы "Национальный словарный фонд".

Такая система создается в целях обеспечения доступа граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка с использованием интернета на безвозмездной основе.

Национальный словарный фонд будет состоять из словарных статей, являющихся основными структурными единицами нормативных словарей, а также словарей, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка.

Оператором и заказчиком фонда является Минобрнауки России, который обеспечивает создание, развитие, эксплуатацию фонда, обработку информации, содержащейся в нем, а также ее предоставление гражданам, организациям, органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Положение о фонде, определяющее, в том числе полномочия Минобрнауки России, порядок и источники его формирования, порядок ведения, структуру, порядок предоставления, обработки и хранения информации, содержащейся в фонде, утверждается правительством РФ.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Госдума Национальный словарный фонд Минобрнауки
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