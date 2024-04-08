Из-за обрушения моста в Вязьме 11 пассажирских поездов пойдут в обход

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Более десятка пассажирских поездов дальнего следования пойдут в обход из-за обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, сообщила Московская железная дорога.

Так, на период восстановительных работ по ликвидации последствий обрушения автомобильного путепровода в обход проследуют 11 поездов дальнего следования: №56 Гомель - Москва, №55 Москва - Гомель, №2 Минск - Москва, №1 Москва - Минск, №30 Калининград - Москва, №29 Москва - Калининград, №3 Москва - Брест, №8 Брест - Москва, №28 Брест - Москва, №27 Москва - Брест, №141 Архангельск - Смоленск.

"Пассажиры с билетами на эти поезда могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для пассажиров "Ласточек": №744, №732 Смоленск - Москва, №718 Минск - Москва, №721 Москва - Минск, №735 Москва - Смоленск организованы компенсационные автобусы, которые будут курсировать между станциями Семлёво и Вязьма, где их будут ждать такие же поезда для продолжения поездки.

Отмечается, что вернуть или переоформить проездные документы на указанные поезда можно без дополнительных сборов и плат.

В понедельник вечером в Вязьме обрушился Панинский путепровод. По последним данным, один человек погиб и пять пострадали. Возбуждено уголовное дело.