Пассажирские поезда продолжают движение в обход Вязьмы после обрушения моста

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Схема движения пассажирских поездов в обход станции Вязьма в Смоленской области, которая была введена накануне из-за обрушения автомобильного путепровода, задействована и во вторник, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Измененным маршрутом идут поезда: №56 Гомель - Москва, №8 Брест - Москва, №2 Минск - Москва, №30 Калининград - Москва, №28 Брест - Москва, №27 Москва - Брест, №141 Архангельск - Смоленск, №87 Санкт-Петербург - Смоленск.

Отмечается, что пассажиры поездов, задержанных на 4 часа и более, обеспечиваются питанием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Пассажиров "Ласточек" в сообщении между Москвой, Смоленском и Минском, а также пассажиров пригородных электричек в сообщении Смоленск - Вязьма через барьерное место между станциями Семлёво и Вязьма перевозят компенсационные автобусы.

Представители перевозчиков сопровождают пассажиров к автобусам и к поездам для оперативного размещения в транспорте и продолжения пути.

В понедельник произошло обрушение автомобильного путепровода в Вязьме. В результате один человек погиб, пять пострадали.

Обрушение путепровода повлекло за собой повреждение сетей газоснабжения. Кроме того, более десятка пассажирских поездов дальнего следования были направлены в обход Вязьмы.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило по факту случившегося уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).