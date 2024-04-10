Володин предложил подключить Минздрав к процессу открытия медицинских факультетов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения, а не только Минобрнауки должно принимать решение об открытии медицинских факультетов в вузах РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель - Минобрнауки - и Рособрнадзор. А за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключен из процесса принятия решений по этому вопросу. В этой ситуации правильно, чтобы именно он устанавливал стандарты и конкретные требования к обучению медицинских кадров", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

По его мнению, "это положительно скажется на уровне подготовки будущих врачей и на качестве здравоохранения".

"Сегодня, с одной стороны, не хватает врачей: по итогам прошлого года - дефицит около 30 тысяч специалистов, а с другой - большое количество вузов - 163, - которые готовят медицинские кадры. 46 из них находятся в ведении Минздрава и на протяжении длительного времени выпускают врачей. В 117 - открыты сравнительно недавно медицинские факультеты, и подведомственны они Минобрнауки", - сообщил председатель Госдумы.

Володин обратил внимание, что многие из медицинских факультетов созданы "в вузах, не имеющих ни научной школы, ни опытного профессорско-преподавательского состава, ни специализированно оснащённых анатомических залов, ни лабораторий, ни собственной клинической базы", а в последнее время появились медицинские факультеты в небольших городах-райцентрах, что при отсутствии квалифицированных преподавателей может негативно сказаться на подготовке будущих врачей.

"Это недопустимо в профессии, когда от квалификации специалиста зависит жизнь человека", - считает спикер палаты парламента РФ.

Именно о таких новых медицинских факультетах и шла речь на прошлой неделе в рамках отчёта правительства в Госдуме, отметил Володин.