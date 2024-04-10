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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В зону подтопления в Орске попал музей имени Тараса Шевченко

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Экспонаты музея имени Шевченко, расположенного в микрорайоне Старый Город Орска и попавшего в зону подтопления, вывезены из него, всего специалисты увезли 80 экспонатов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Оперативно сработало Министерство культуры Оренбургской области. Еще до прихода большой воды все экспонаты и вся учетная документация из музея были вывезены. Всего 80 предметов", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что также были эвакуированы предметы временного хранения, картины из выставочного зала.

"Все экспонаты хранятся с соблюдением температурно-влажностных режимов", - добавила Любимова.

Также министр подчеркнула, что ведомство контролирует ситуацию по эвакуации музейных ценностей из зоны подтопления в Оренбургской области.

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