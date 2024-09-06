"Уральские авиалинии" начали разбирать на запчасти севший в поле Airbus A320

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Инженерно-технический состав авиакомпании "Уральские авиалинии" приступил к демонтажу деталей и агрегатов самолета, приземлившегося на пшеничном поле в Новосибирской области 12 сентября прошлого года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Детали воздушного судна (ВС), находящиеся в лётной годности, прошли тестирование. Они будут проверены повторно и в дальнейшем смогут быть использованы по назначению. Элементы ВС, которые оказались повреждены, будут отремонтированы либо утилизированы", - говорится в сообщении.

Работы по разбору авиакомпания планирует завершить к декабрю 2024 года.

Ранее Сергей Скуратов, являвшийся гендиректором авиакомпании, сообщал "Интерфаксу", что самолет будет разобран на запчасти.

"Самолет был застрахован. Нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право его разделки и использования запасных частей. Поэтому часть страховки мы оставляем страховщикам как плату за эти запчасти", - говорил он.

Самолет A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года, не смог сесть в пункте назначения. У лайнера произошел отказ одной из гидросистем, пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива увеличился, поэтому пилоты приняли решение посадить самолет на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Авиакомпания рассматривала разные варианты, что делать с самолетом, в том числе вариант его перегона, но тогда нужно было бы строить временную взлетную полосу.