Механизм уведомления через "Госуслуги" о получении кредита обсудят с банками

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Инициативы о введении механизма уведомления граждан через портал Госуслуг о том, что на их имя берется кредит, а также требование к сотрудникам кредитных организаций проверять платежеспособность заемщика будут обсуждаться с банковской отраслью, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Одно из возможных предложений, достаточно простое в реализации - это уведомление через "Госуслуги" гражданина о том, что на его имя берется кредит. Человек тогда узнает о том, что это происходит, и у него есть возможность через "Госуслуги" это заблокировать", - сказал Хинштейн в четверг в ходе выездного заседания комитета на площадке Промсвязьбанка.

"Мы с Минцифры предварительно эту инициативу обговаривали, понимаем, что коллеги эту инициативу поддерживают", - добавил депутат.

Как пояснил Хинштейн журналистам, эта проблема очень актуальна для микрокредитных организаций. "Таких случаев, к сожалению, очень много: данные персональные похищены, дальше в микрокредитной, микрофинансовой организации кредит получают на человека, а он об этом знать-не знает. Если ему будет приходить уведомление на "Госуслугах", то для него это будет сигнал", - сказал Хинштейн.

Кроме того, есть предложение по ужесточению требований к выдаче потребительских кредитов, в частности, введение обязанности для сотрудников банковских учреждений удостовериться в платежеспособности клиента, сказал он. "У нас есть статистика, которую предоставила прокуратура. И мы видим конкретные примеры, когда кредиты в несколько миллионов рублей получали сотрудники бюджетной сферы или пенсионеры. Очевидно, что в такой ситуации сотрудник банка, если бы такая норма была, просто не выдал бы этих кредитов", - считает Хинштейн.

По его словам, сегодня существует правовой пробел, "потому что банк не несет прямой ответственности за действия своего сотрудника, здесь нет регрессных требований". "Следовательно, человек пришел, получил кредит, дальше у него эти деньги сразу списали мошенники, по научению которых он действовал. Ну а банк в данном случае разводит руками и говорит, что произошла накладка", - сказал депутат.

"Введение обязанности для работников кредитной сферы приведет к тому, что у самих банков появятся дополнительные стимулы. У нас сегодня законодательство позволяет принять регрессные требования: если действия сотрудника привели к ущербу, то этот ущерб может быть на него возложен", - считает глава комитета.

Эти предложения предполагается обсуждать с отраслью, уточнил Хинштейн. "С точки зрения ответственности и обязанности сотрудников банков, я предвосхищаю, что банковское сообщество не сильно будет радо этой инициативе", - сказал Хинштейн.

Он также напомнил, что сейчас в Госдуме обсуждаются инициативы, чтобы срок выдачи потребительских кредитов увеличить до суток-двое. "Чтобы прошло некоторое время, которое позволит и человеку осмыслить, насколько он обдумал (это решение - ИФ), и собственно, службе безопасности банка разобраться", - сказал Хинштейн.