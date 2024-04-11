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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Путин заявил, что России пришлось отвечать на удары Украины по энергообъектам РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россия была вынуждена ответить на удары по ее энергообъектам со стороны Украины, хотя не делала этого зимой исходя из гуманитарных соображений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг.

"Мы, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить", - добавил он.

Владимир Путин Белоруссия Украина Александр Лукашенко
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