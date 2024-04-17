В Кургане вода в Тоболе поднялась до 943 см

Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане уровень воды в реке Тобол поднялся до отметки 943 см, следует из данных карты "Паводок" на сайте мэрии города.

Данные опубликованы 17 апреля на 22:00 по местному времени (20:00 по Москве). За два часа до этого вода в Тоболе была на 937 см, таким образом, она поднялась за это время на 6 см.

На 8:00 по местному времени (6:00 по Москве) уровень воды в Тоболе преодолел отметку "опасного явления" (850 см). Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть города, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.