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В Кургане вода в Тоболе поднялась до 943 см

В Кургане вода в Тоболе поднялась до 943 см
Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане уровень воды в реке Тобол поднялся до отметки 943 см, следует из данных карты "Паводок" на сайте мэрии города.

Данные опубликованы 17 апреля на 22:00 по местному времени (20:00 по Москве). За два часа до этого вода в Тоболе была на 937 см, таким образом, она поднялась за это время на 6 см.

На 8:00 по местному времени (6:00 по Москве) уровень воды в Тоболе преодолел отметку "опасного явления" (850 см). Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть города, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 17 апреля 2024 годаПаводок в России
Вадим Шумков Курган Тобол Курганская область
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