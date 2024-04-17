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До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий 18 и 19 апреля, за двое суток в столице может выпасть до 40% месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в четверг во второй половине дня начнется сильный дождь, который продолжится в пятницу. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Всего за двое суток может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков журналистам в среду.

По его словам, организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло.

"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - добавил заммэра.

Бирюков призвал жителей быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве в четверг и в пятницу объявлен "желтый", повышенный уровень погодной опасности.

Петр Бирюков Москва
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