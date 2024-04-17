Глава МЧС заявил, что в Кургане вода в Тоболе скоро поднимется до 10 метров

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области в ближайшие дни ожидается максимальный подъем уровня воды в реке Тобол - до 10 метров, в Тюменской области прогноз паводковой ситуации неблагоприятный, заявил на совещании у президента глава МЧС Александр Куренков.

"В Курганской области в ближайшие дни мы ожидаем максимального уровня воды, который, по прогнозам, будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом", - сказал министр.

По его словам, сейчас в регионе в 25 населенных пунктах области подтопленными остаются более 600 жилых домов и 2000 дачных домов, свыше 3,5 тысяч приусадебных участков, более пяти низководных мостов и пяти участков автомобильных дорог.

Куренков подчеркнул, что в случае одновременного сброса воды из водохранилищ возможно ухудшение обстановки в регионе. С учетом этого в превентивных целях на территорию Курганской области переброшена дополнительная группировка сил и средств МЧС России, заблаговременно эвакуировано почти 14 тысяч человек, в том числе почти 2000 детей. Развернуто 20 пунктов временного размещения вместимостью свыше 5000 мест.

Про Тюменскую область министр сообщил, что там в восьми муниципальных образованиях подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги.

"Однако прогноз по этому субъекту неблагоприятный - при сохранении текущих значений сбросов из водохранилищ на территории Казахстана возможен наихудший сценарий развития обстановки. Вода в реках Ишим и Тобол может стремительно подняться до уровней "опасных явлений", - заявил глава МЧС.

Он сказал, что прогнозируется затопление территорий жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тысячи человек.

В регионе развернуто 77 пунктов временного размещения населения общей вместимостью более 11 тыс. человек. По его словам, на всей территории Тюменской области предусмотрено 402 пункта временного размещения общей вместимостью более 85 тыс. человек.