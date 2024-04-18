"Группа Астра" создала "дочку" под направление программно-аппаратных комплексов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" создало новую дочернюю компанию ООО "Иксдата", которая будет заниматься развитием направления программно-аппаратных комплексов (ПАК) для высоконагруженных систем и систем анализа данных. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Тантор Лабс" (входит в "Группу Астра") и "Иксдата" Вадим Яценко.

"Для того, чтобы собирать и организовывать производство ПАК с нашей СУБД Tantor (Система Управления Базами Данных - ИФ), нам необходимо юрлицо с другими ОКВЭД, - пояснил Яценко решение группы о создании новой компании. - ООО "Тантор Лабс" для этого не подходит, поскольку в сферу деятельности компании входит только разработка ПО".

При этом он добавил, что для того, чтобы быть держателем готового ПАК и иметь возможность включить его в реестр Минпромторга (Реестр российской радиоэлектронной продукции - ИФ), необходимо иметь собственную производственную площадку.

"Для удовлетворения требованиям регулятора и было создано новое юрлицо", - сказал Яценко.

Сама "Иксдата", по его словам, непосредственно производством "железа" заниматься не будет - ПАК будут, как это и сейчас происходит, собираться в кооперации с OEM-партнерами. В число последних входят крупнейшие российские производители компьютерной техники и комплектующих "Аквариус", Yadro, Kraftway, Delta solutions и другие.

Ранее "Группа Астра" назвала развитие СУБД в части создания решений и продуктов для управления и анализа данными и т.п. (в том числе ПАК) одним из основных новых направлений, которые должны обеспечить рост бизнеса группы в три раза в течение ближайших двух лет.

"Буквально недавно завершили планирование на 2024-2025 годы, и цель, которую ставим – х3 за два года, - говорил гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев в ходе "Дня инвестора" в апреле. - Хотелось бы расти х3 по всем ключевым параметрам - выручка, количество внедрений, количество клиентов. Но самая простая метрика, которой мы это меряем - чистая прибыль. Поэтому основной KPI, который стоит перед командой – сделать в 2025 году чистую прибыль в три раза большую, чем было сделано за 2023 год".

"Группа Астра" рассчитывает на соответствующий рост финансовых показателей за счет развития имеющихся продуктовых направлений, а также за счет запуска новых. К первым относится собственно ОС и экосистема сопутствующих программных продуктов – СУБД, система виртуализации, почтовая система и пр.

К новым направлениям "Астра" относит разработку и запуск различных облачных услуг (не только для крупного, но и для среднего бизнеса), развитие направления СУБД в части создания решений и продуктов для управления и анализа данными и т.п.

Как сообщалось, выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей (рост на 77%), чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 18%, до 3,6 млрд рублей. То есть, по итогам 2025 года компания планирует получить чистую прибыль в размере 10-11 млрд рублей.