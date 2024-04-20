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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2017 года сократилась более чем на 35%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России с 2017 года уменьшился на 36% и по итогам прошлого года составил 37,3 случая на 100 тыс. населения, сообщается в докладе об итогах работы Минздрава РФ в 2023 году.

"Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ: 2017 - 58,4; 2023 - 37,3 (-36,1%)", - говорится в докладе об итогах работы министерства в 2023 году, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

Число новых случаев ВИЧ в стране в прошлом году составило 56,4 тыс. человек, что на более чем 30% меньше этого показателя в 2017 году (85,8 тыс. человек).

Кроме того, в докладе отмечается, что заболеваемость туберкулезом с 2015 года снизилась на 48,7% и составила в 2023 году 29,6 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель смертности от туберкулеза в 2023 году составил 3,6 случаев на 100 тыс. населения, что почти на 61% меньше этого показателя в 2015 году (9,2 случая на 100 тыс. населения). Также увеличился охват профилактическими осмотрами на туберкулез, в прошлом году он составил более 76%.

ВИЧ Минздрав
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