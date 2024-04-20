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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Розничные продажи сигарет в России сократились до 1 тыс. штук на душу населения

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России по итогам прошлого года розничные продажи сигарет и папирос сократились до 1 тыс. штук на душу населения, сообщается в докладе об итогах работы Минздрава РФ в 2023 году.

"Розничные продажи сигарет и папирос: 1,0 тыс. штук на душу населения (12 мес. 2023 года", - говорится в докладе об итогах работы министерства в 2023 году, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

В докладе отмечается, что в 2022 году этот показатель составлял 1,46 тыс. штук.

Кроме того, увеличилась доля людей, ведущих здоровый образ жизни: с 7,2 на 100 тыс. населения до 9,1.

Ранее на заседании коллегии Минздрава сообщили, что в прошлом году потребление алкоголя снизилось до 8,4 литров этанола на душу населения; в 2018 году этот показатель составлял 9,4 литра.

Минздрав
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