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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Вода в Кургане стабилизировалась

Уровень Тобола снизился на 5 см

Вода в Кургане стабилизировалась
Курган. Затопленные дома.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вода в Кургане стабилизировалась, уровень реки Тобол в областном центе снизился за ночь на 5 см, сообщают власти Курганской области.

По данным правительства региона, на 08:00 (06:00 по Москве) уровень воды в Тоболе снизился до 1004 см. По состоянию на 22:00 субботы он составлял 1009 см.

"Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь - держать дамбу до снижения уровня ниже опасного", - написал в своем телеграм-канале курганский губернатор Вадим Шумков.

В районе села Белозерского уровень воды приближается к отметке в 580 см. В районе других населенных пунктов Белозерского округа также продолжается рост уровня воды.

Как сообщил Шумков, правобережная часть Кургана, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена. Вода из Кургана идет в Белозерский округ. Власти в субботу призвали эвакуироваться жителей 20 сел округа.

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Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Вадим Шумков Курган Тобол
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