Суд оставил в силе обеспечение по иску на 105 млрд рублей к бывшим владельцам ЧЭМК

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области отклонил ходатайства об отмене обеспечительных мер, заявленные пятью ответчиками по иску Генпрокуратуры о взыскании с бывших владельцев промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения и изъятии в счет него активов винодельческого холдинга "Ариант".

Как сообщила пресс-служба суда, заявления об отмене обеспечительных мер по иску 11 апреля подали ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Центр пищевой индустрии-Ариант", ООО "Группа компаний Ариант" (бывшая материнская компания группы "Ариант" - ИФ), 12 апреля - ООО "Кубань-вино".

"В закрытом судебном заседании, состоявшемся 23 апреля 2024, заявления об отмене обеспечительных мер (с учетом поступивших 17 апреля 2024 года заявлений от ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Кубань-вино", ООО "ЦПИ - Ариант" об изменении обеспечительных мер) судом рассмотрены - в удовлетворении заявлений отказано", - говорится в сообщении.

Пресс-служба не уточняет, какие обеспечительные меры просили отменить заявители.

Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры о солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК - Юрию Антипову, его супруге Людмиле Антиповой, Михаилу Антипову, АО "Компания Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы). Сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей (долг и проценты по нему, которые АО выдало Юрию Антипову в качестве займа, а потом простило). Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант", а также аффилированные с группой лица Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы (входили в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов - ИФ).

В счет неосновательного обогащения Генпрокуратура потребовала изъять активы "Арианта" - ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант", а также принадлежавшие "Компании Эталон" 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод".

По данным Генпрокуратуры, сумма неосновательного обогащения состоит из дивидендов, полученных экс-владельцами за 2015-2022 годы и направленных, в том числе, на покупку предприятий, предъявленных к изъятию.

По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля спорные активы перешли в собственность государства.

В 2020 году семьи челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% - семье Аристовых). УСМК, владевшая ранее как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована - из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом: винодельню "Кубань-вино", агрофирму "Южная", "Центр пищевой индустрии - Ариант" и "Агрофирму Ариант". Сначала ООО "Группа компаний "Ариант" на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии также была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".

Также сообщалось, что в феврале этого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.