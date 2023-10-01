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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Будущий запрет на экспорт топлива из РФ будет касаться тех, кто его не производил

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Будущий запрет на экспорт топлива из России будет касаться тех, кто не является производителем нефтепродуктов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Автор программы Павел Зарубин после закадрового текста о перспективных мерах по стабилизации топливного рынка привел следующую цитату Новака: "Запретительные меры на поставки продукции на экспорт для тех, кто не является производителем нефтепродуктов. То есть, так называемые, спекулянты, перекупщики. И это тоже немаловажный факт, потому что на сегодня очень выгодно покупать на бирже и перепродавать, зарабатывая на этом и не поставляя товар на внутренний рынок".

Как сообщалось, после длительного роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России. Запрет введен для всех компаний, исключениями стали лишь экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями. На этом фоне биржевые цены на топливо на минувшей неделе упали: на Аи-95 - на 21,3%, на Аи-92 - на 19,8%, на дизтопливо - на 17,9%.

Новак в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина в минувшую среду сообщил, что в целях создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок правительство предлагает ряд дополнительных системных мер:

- корректировка параметров демпфера (речь идёт о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября),

- ограничение так называемого "серого экспорта" (повышение заградительной пошлины для перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, с 20 до 50 тыс. рублей за тонну),

- введение полного запрета на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке, но не были произведены.

Александр Новак
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