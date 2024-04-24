В Херсонской области два человека погибли и трое ранены в результате обстрелов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Алешкинском округе Херсонской области под обстрел попало село Абрикосовка, там погибли два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В селе Абрикосовка Алешкинского округа сегодня убиты два человека, разрушен и сожжен частный дом", - написал он в телеграм-канале.

23 апреля вечером, по его данным, украинский дрон атаковал грузовик в Новой Каховке. В результате были ранены три человека: двум из них медицинская помощь оказана амбулаторно, госпитализирован 53-летний мужчина.

Накануне Сальдо сообщил об обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ. Ранения получили пять человек.