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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Один человек погиб и один ранен в результате обстрела ВСУ в Херсонской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, один получил ранения после обстрела ВСУ населенных пунктов Херсонской области, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.

Он написал в своем телеграм-канале, что в результате удара по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе один мужчина погиб. "В Каховке из-за обстрела противника начался пожар в частном доме, ранен один человек", - сообщил Сальдо.

Губернатор добавил, что под обстрел также попала машина скорой, которая прибыла для оказания помощи раненому. Бригада медиков не пострадала, но транспорт был поврежден.

Также из-за ударов ВСУ начался лесной пожар в Алешкинском муниципальном округе. С ним борются сотрудники лесничества.

ВСУ Владимир Сальдо Херсонская область
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