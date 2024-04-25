Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Четверо пассажиров автобуса пострадали от атаки дрона в Брянской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг сообщил об атаке дрона на пассажирский автобус в селе Курковичи Стародубского муниципального округа, есть пострадавшие.

"В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых один ребенок 14 лет", - написал Богомаз в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что все они доставлены в медицинское учреждение, где пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд арестовал бывшего первого зампреда подмосковного правительства Стригункову

Путин сообщил, что в мае посетит Китай

Пискарев предложил наказывать за призывы портить бюллетени

Дипломатическое противостояние

РФ высылает двух латвийских дипломатов

Путин счел, что ожидаемый в РФ дефицит кадров нельзя покрыть за счет мигрантов

Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Путин объяснил возврат государству ряда активов интересами безопасности

Путин объяснил возврат государству ряда активов интересами безопасности

Приостановлены корпоративные права кипрской Zimber в "Аршановском разрезе"

Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову

Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову

Минфин обсудит налоговую реформу с бизнесом и депутатами в середине мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });