Четверо пассажиров автобуса пострадали от атаки дрона в Брянской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг сообщил об атаке дрона на пассажирский автобус в селе Курковичи Стародубского муниципального округа, есть пострадавшие.

"В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых один ребенок 14 лет", - написал Богомаз в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что все они доставлены в медицинское учреждение, где пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.