Пожар на мусорном полигоне на площади 2,5 тыс. кв. м тушат на Кубани

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Крупное возгорание на мусорном полигоне ликвидируют в Темрюкском районе Краснодарского края, распространение огня уже удалось остановить, сообщает оперштаб региона в субботу.

"Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП "Универсал". По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания - 2,5 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о возгорании поступила в 2:25. В 4:40 очаг был локализован, идет задымление.

В настоящий момент на месте ведут работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками, добавили в оперштабе края.