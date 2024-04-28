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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

Вода в Тоболе у Кургана за сутки снизилась на 16 см

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана продолжает снижаться, сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в воскресенье.

В РоссииУщерб от паводка в Курганской области может составить 4-9 млрд рублейЧитать подробнее

Так, согласно замерам, на 08:00 по местному времени уровень воды в Тоболе понизился на 16 см, остановившись на отметке в 870 см.

Ранее Курганский гидрометцентр сообщал, что уровень воды в Тоболе у Кургана ниже отметки "опасное явление" (850 см) опустится 29 апреля - 2 мая.

На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года - 1006 см. Самый высокий уровень воды в реке у гидропоста в Кургане (1015 см) был достигнут днем 19 апреля.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Подтопленными в результате паводка, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса. Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей.

Курган Тобол Курганская область
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