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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Женщина-водитель сбила насмерть троих подростков в Татарстане

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Женщина-водитель сбила насмерть троих детей в Татарстане, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД республики в понедельник.

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По информации ведомства, ДТП произошло 28 апреля в Мензелинском районе Татарстана.

"36-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и совершила наезд на трех несовершеннолетних пешеходов. В результате дети скончались на месте", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Проверку по факту произошедшего начала и прокуратура.

Татарстан Мензелинский район
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