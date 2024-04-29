Женщина-водитель сбила насмерть троих подростков в Татарстане
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Женщина-водитель сбила насмерть троих детей в Татарстане, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД республики в понедельник.
По информации ведомства, ДТП произошло 28 апреля в Мензелинском районе Татарстана.
"36-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и совершила наезд на трех несовершеннолетних пешеходов. В результате дети скончались на месте", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Проверку по факту произошедшего начала и прокуратура.