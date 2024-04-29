Пять человек погибли в автоаварии на трассе на Кубани

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Авария, в которой пять человек погибли, произошла на автодороге "Армавир-Курганинск" в Курганинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в понедельник.

"На автодороге "Армавир-Курганинск" водитель, управляя авто Volkswagen Tiguan допустил выезд на полосу встречного движения, где это запрещено, и совершил столкновение с авто Toyota Hiace, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Toyota .