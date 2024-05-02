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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Один человек погиб в Херсонской области в результате украинского обстрела

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, один получил ранения после удара по гражданскому автомобилю в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.

Он написал в своем телеграм-канале, что обстрелу подвергся гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря.

Кроме того, из-за ударов со стороны ВСУ начались два лесных пожара в Голопристанском округе на площади двух гектаров, сообщил губернатор.

Херсонская область Владимир Сальдо
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