Снято ограничение движения грузовиков на участке трассы Пермь-Екатеринбург

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Введенное вечером 3 мая ограничение движения для грузового транспорта на участке федеральной трассы "Пермь-Екатеринбург" в Свердловской области снято, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Ограничения на участке трассы с 162-го по 352-й км (от Ачитского района до Екатеринбурга) вводились вечером в пятницу из-за сильного снегопада.

Также региональное ГИБДД сообщает, что на 280-м км и на 320-м км этой же трассы разворачиваются пункты обогрева МЧС для оказания помощи автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации.

Кроме того, снято ограничение для грузовиков и пассажирского транспорта на автодороге "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов".

Свердловскую область накрыл сильный снегопад.

В результате на федеральной трассе "Пермь-Екатеринбург" автомобилисты ночью оказались в "снежном плену", многим пришлось ночевать прямо на месте. Как сообщали "Интерфаксу" очевидцы, на трассе бушевала метель, намело сугробы с полколеса. По обе стороны встали вереницы машин, возможности ехать не было.