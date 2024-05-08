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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В морпорту Петропавловска-Камчатского загорелся строящийся ангар

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ликвидация крупного пожара идет на территории морского торгового порта Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главного управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева.

"Горит крыша строящегося ангара на территории морпорта. Огонь охватил около 5 тысяч квадратных метров. Людей внутри ангара нет. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - сказала Ананьева.

Пожар в морпорту вспыхнул в ночь на четверг по местному времени.

Пресс-секретарь отметила, что огонь тушат около 40 пожарных примерно на 10 единицах техники. По ее данным, угрозы стоящим рядом зданиям нет.

Петропавловск-Камчатский
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