Минобороны РФ сообщило об отражении группировкой "Центр" 10 контратак ВСУ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Войска российской группировки "Центр" улучшили тактическое положение на своём участке проведения специальной военной операции, отразили за сутки 10 контратак украинских войск, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Карловка, Майорск, Новгородское, Розовка, Новокалиново и Семеновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

Отражены 10 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово (ДНР), говорится в сводке.