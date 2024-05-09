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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Беспилотник атаковал "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Беспилотник атаковал объекты ООО "Газпром нефтехим Салават" (ГНС), сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

"Сегодня в районе 13.00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, в настоящее время предприятие работает в штатном режиме.

"Сейчас на месте ЧП - экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать", - отметил он.

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

ООО "Газпром переработка" владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания "РусГазДобычи" - "РГД переработка Салават".

Башкортостан Газпром Радий Хабиров
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