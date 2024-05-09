Беспилотник атаковал "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Беспилотник атаковал объекты ООО "Газпром нефтехим Салават" (ГНС), сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

"Сегодня в районе 13.00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, в настоящее время предприятие работает в штатном режиме.

"Сейчас на месте ЧП - экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать", - отметил он.