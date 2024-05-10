Минобороны РФ сообщило о 27 групповых ударах по объектам ВСУ с 5 по 10 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что с 5 по 10 мая нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", по объектам на Украине в ответ на атаки по объектам энергетики и промышленности РФ.

В сообщении Минобороны РФ в пятницу говорится, что в результате ударов поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

В министерстве обороны РФ сообщили, что также поражались средства противовоздушной обороны ВСУ, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19", - сказано в сообщении.

"Кроме того, поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ", - говорится в сводке.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, "Ураган" и Vampire, 163 беспилотных летательных аппарата, информирует Минобороны России.

По его данным, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

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Российские военные в зоне спецоперации на Украине отразили 64 контратаки вооруженных сил Украины и взяли под контроль три населенных пункта, заявили в Минобороны РФ.

"В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск освобождены населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированиям девяти бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское (ЛНР), Новосадовое (ДНР) и Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены 14 украинских контратак в районах населенных пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

В военном ведомстве заявили, что в зоне ответственности группировки "Запад" потери украинской армии за неделю составили: до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, а также уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

"Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника", - заявили в Минобороны РФ.

По их данным, российские военные нанесли поражение живой силе и технике двум штурмовым, восьми механизированным бригадам ВСУ и трем бригадам теробороны в ДНР, а также отразили контратаку в районе населенного пункта Красное (ДНР).

В военном ведомстве сообщили, что потери армии Украины за неделю составили: свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново (ДНР), нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово (ДНР)", - заявили в министерстве.

"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один Leopard производства ФРГ и два Abrams производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley производства США и БМП Marder производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire чешского производства", - сказали военные.

В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Пречистовка (ДНР).

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты, теробороны и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тягинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили контратаку ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области, а потери украинской армии составили до 240 военнослужащих, девять автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.