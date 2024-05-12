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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Несколько человек пострадали от обстрела херсонского Скадовска

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали после удара ВСУ по Скадовску (Херсонская область) из РСЗО HIMARS, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

"Есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, часть города частично осталась без света и воды.

Сальдо сообщил, что удар наносился тремя ракетами, две из которых удалось сбить. Еще одна взорвалась недалеко от станции техобслуживания.

Число пострадавших он не назвал.

Скадовск Херсонская область Владимир Сальдо
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